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Барселона третий год подряд вылетает из четвертьфинала ЛЧ

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Уже три сезона каталонский клуб не может пройти дальше 1/4 финала Лиги чемпионов.
Эрнесто Вальверде, главный тренер Барслеоны
Эрнесто Вальверде, главный тренер Барслеоны
twitter.com/FCBarcelona

Барселона проиграла Роме в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (0:3) и, несмотря на  крупную победу в первом матче (4:1) покинула турнир в шаге от полуфинала.

Каталонский клуб уже третий сезон подряд вылетает из розыгрыша именно на стадии четвертьфинала. В прошлом году Барселона по сумме двух встреч проиграла Ювентусу (0:3, 0:0). В сезоне 2015/16 "сине-гранатовые" уступили Атлетико (2:1, 0:2). 

Ранее сообщалось, что Рома - третий клуб в ЛЧ, совершивший камбэк после разгромного поражения.

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Теги: Барселона, Рома, Лига чемпионов, футбол
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