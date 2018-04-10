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Президент Ромы на радостях искупался в фонтане

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Джеймс Паллотта весело отпраздновал выход своей команды в полуфинал Лиги чемпионов.
Джеймс Паллотта
Джеймс Паллотта
Getty Images

Итальянская Рома сумела вырвать победу у Барселоны со счетом 3:0 в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов и благодаря этому прошла в полуфинал еврокубкового турнира.

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Президент римского клуба Джейм Паллотта отпраздновал это событие вместе с болельщиками клуба. 60-летний американец, который прилетел на игру из Бостона, искупался в фонтане на Пьяцца-дель-Пополо и веселился с фанатами.

Ранее сообщалось, что легендарный голкипер после матча расслабился в стриптиз-клубе.

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Теги: Рома, Джеймс Паллотта, Лига Чемпионов, футбол, видео, прикол
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