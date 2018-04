Президент Ромы на радостях искупался в фонтане

Итальянская Рома сумела вырвать победу у Барселоны со счетом 3:0 в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов и благодаря этому прошла в полуфинал еврокубкового турнира.

Президент римского клуба Джейм Паллотта отпраздновал это событие вместе с болельщиками клуба. 60-летний американец, который прилетел на игру из Бостона, искупался в фонтане на Пьяцца-дель-Пополо и веселился с фанатами.

#Roma president, James Pallotta, throwing himself in the fountain of Piazza del Popolo with fans going crazy 😂 pic.twitter.com/ErY9rzZuJJ