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Рома - третий клуб в ЛЧ, совершивший камбэк после разгромного поражения

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Рома разгромила Барселону на своем поле со счетом 3:0.
Рома празднует победу над Барселоной 3:0
Рома празднует победу над Барселоной 3:0
twitter.com/officialasroma

Рома в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов разгромила Барселону на своем поле со счетом 3:0. В первой встрече Барселона одержала победу на Камп Ноу - 4:1.

Римляне стали стретьим в истории ЛЧ клубом, которому удалось пройти в следующий раунд плей-офф после поражения не менее, чемв три мяча в первой встрече.

Напомним, в прошлом сезоне Барселона вышла в 1/4 финала после того, как совершила камбэк в ответном матче с ПСЖ (6:1, первая игра - 0:4).

А в сезоне 2003/04 Депортиво прошел в полуфинал турнира, разгромив Милан во втором матче (4:0, 1:4).

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Теги: Лига чемпионов, Рома, Барселона, камбэк, гол
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