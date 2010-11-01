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Салах повторил рекорд легендарного Это’О среди африканцев по голам в сезоне ЛЧ

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Мохамед Салах забил гол в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов и повторил рекорд Это’О.
Мохамед Салах
Мохамед Салах
Getty Images

Ливерпуль вновь обыграл Манчестер Сити в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов и вышел в полуфинал турнира.

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Форвард “красных“ Мохамед Салах забил гол на 56-й минуте встречи. Этот мяч стал 8-м для египтянина в текущем розыгрыше. Таким образом, Салах стал лучшим бомбардиром среди африканцев, сравнявшись с легендарным Самюэлем Это’О, который в сезоне ЛЧ-2010/11 тоже 8 раз поразил ворота соперника.

Отметим, что если учесть матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов с Хоффенхаймом (4:2), то Салах забил в этом сезоне 9 голов.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль рассчитывает подписать звезду Ювентуса Паулу Дибалу за 100 миллионов евро.

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Теги: Мохамед Салах, Ливерпуль, Лига Чемпионов, Самюэль Это'О, футбол, рекорд
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