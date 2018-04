Салах повторил рекорд легендарного Это’О среди африканцев по голам в сезоне ЛЧ

Ливерпуль вновь обыграл Манчестер Сити в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов и вышел в полуфинал турнира.

Смотри также: Манчестер Сити – Ливерпуль 1:2 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Форвард “красных“ Мохамед Салах забил гол на 56-й минуте встречи. Этот мяч стал 8-м для египтянина в текущем розыгрыше. Таким образом, Салах стал лучшим бомбардиром среди африканцев, сравнявшись с легендарным Самюэлем Это’О, который в сезоне ЛЧ-2010/11 тоже 8 раз поразил ворота соперника.

Mohamed Salah joins Samuel Eto'o as only African players to have scored 8 goals in a single CL season. Eto'o did so for Internazionale in 2010/2011. #MCILIV #UCL