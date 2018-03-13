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Бавария – Севилья: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов начнется в 21:45

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Бавария будет принимать Севилью в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Читайте текстовую онлайн трансляцию матча Бавария - Севилья, который состоится 11 апреля.
Онлайн трансляция Бавария - Севилья
Онлайн трансляция Бавария - Севилья

Бавария в среду, 11 апреля, проведет ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором в Мюнхене примет Севилью.

По мнению букмекеров, фаворитом в данном матче являются мюнхенский клуб. Так, на победу Баварии букмекерская контора bet365 принимает ставки с коэффициентом 1,25. Успех севильцев оценивается в 12,0, ничейный исход – 7,0.

Букмекеры из компании William Hill также считают команду Юппа Хайнкеса фаворитом встречи, принимая ставки на ее триумф с коэффициентом 125, а на победу Севильи – 13. Ничья в этом поединке оценивается в 6,0.

Последние матчи Баварии:

07.04.2018Чемпионат ГерманииАугсбургБавария1:4
03.04.2018Лига чемпионовСевильяБавария1:2
31.03.2018Чемпионат ГерманииБаварияБоруссия Д6:0
18.03.2018Чемпионат ГерманииРБ ЛейпцигБавария2:1
14.03.2018Лига чемпионовБешикташБавария1:3

Последние матчи Севильи:

07.04.2018Чемпионат ИспанииСельтаСевилья4:0
03.04.2018Лига чемпионовСевильяБавария1:2
31.03.2018Чемпионат ИспанииСевильяБарселона2:2
18.03.2018Чемпионат ИспанииЛеганесСевилья2:1
13.03.2018Лига чемпионовМЮСевилья1:2

Напомним, что первый поединок 1/4 финала Лиги чемпионов Севилья - Бавария состоялся 3 апреля в Севилье и завершился победой Баварии со счетом 2:1

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Бавария - Севилья, которая будет доступная в этой статье 11 апреля начиная с 21:45.

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Теги: Севилья, Бавария, онлайн трансляция, голы, Лига Чемпионов, плей-офф, футбол
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