Бавария – Севилья 0:0 онлайн трансляция матча Лиги чемпионов

Бавария будет принимать Севилью в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Читайте текстовую онлайн трансляцию матча Бавария - Севилья, который состоится 11 апреля.

Бавария в среду, 11 апреля, проведет ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором в Мюнхене примет Севилью.

По мнению букмекеров, фаворитом в данном матче являются мюнхенский клуб. Так, на победу Баварии букмекерская контора bet365 принимает ставки с коэффициентом 1,25. Успех севильцев оценивается в 12,0, ничейный исход – 7,0.

Букмекеры из компании William Hill также считают команду Юппа Хайнкеса фаворитом встречи, принимая ставки на ее триумф с коэффициентом 125, а на победу Севильи – 13. Ничья в этом поединке оценивается в 6,0.

Последние матчи Баварии:

07.04.2018 Чемпионат Германии Аугсбург Бавария 1:4 03.04.2018 Лига чемпионов Севилья Бавария 1:2 31.03.2018 Чемпионат Германии Бавария Боруссия Д 6:0 18.03.2018 Чемпионат Германии РБ Лейпциг Бавария 2:1 14.03.2018 Лига чемпионов Бешикташ Бавария 1:3

Последние матчи Севильи:

07.04.2018 Чемпионат Испании Сельта Севилья 4:0 03.04.2018 Лига чемпионов Севилья Бавария 1:2 31.03.2018 Чемпионат Испании Севилья Барселона 2:2 18.03.2018 Чемпионат Испании Леганес Севилья 2:1 13.03.2018 Лига чемпионов МЮ Севилья 1:2

Напомним, что первый поединок 1/4 финала Лиги чемпионов Севилья - Бавария состоялся 3 апреля в Севилье и завершился победой Баварии со счетом 2:1

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Бавария - Севилья, которая будет доступная в этой статье 11 апреля начиная с 21:45.

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