Бавария – Севилья 0:0 онлайн трансляция матча Лиги чемпионов
Бавария в среду, 11 апреля, проведет ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором в Мюнхене примет Севилью.
По мнению букмекеров, фаворитом в данном матче являются мюнхенский клуб. Так, на победу Баварии букмекерская контора bet365 принимает ставки с коэффициентом 1,25. Успех севильцев оценивается в 12,0, ничейный исход – 7,0.
Букмекеры из компании William Hill также считают команду Юппа Хайнкеса фаворитом встречи, принимая ставки на ее триумф с коэффициентом 125, а на победу Севильи – 13. Ничья в этом поединке оценивается в 6,0.
Последние матчи Баварии:
|07.04.2018
|Чемпионат Германии
|Аугсбург
|Бавария
|1:4
|03.04.2018
|Лига чемпионов
|Севилья
|Бавария
|1:2
|31.03.2018
|Чемпионат Германии
|Бавария
|Боруссия Д
|6:0
|18.03.2018
|Чемпионат Германии
|РБ Лейпциг
|Бавария
|2:1
|14.03.2018
|Лига чемпионов
|Бешикташ
|Бавария
|1:3
Последние матчи Севильи:
|07.04.2018
|Чемпионат Испании
|Сельта
|Севилья
|4:0
|03.04.2018
|Лига чемпионов
|Севилья
|Бавария
|1:2
|31.03.2018
|Чемпионат Испании
|Севилья
|Барселона
|2:2
|18.03.2018
|Чемпионат Испании
|Леганес
|Севилья
|2:1
|13.03.2018
|Лига чемпионов
|МЮ
|Севилья
|1:2
Напомним, что первый поединок 1/4 финала Лиги чемпионов Севилья - Бавария состоялся 3 апреля в Севилье и завершился победой Баварии со счетом 2:1
На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Бавария - Севилья, которая будет доступная в этой статье 11 апреля начиная с 21:45.
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