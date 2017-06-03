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Реал Мадрид – Ювентус: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов начнется в 21:45

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Реал примет Ювентус в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Читайте текстовую онлайн трансляцию матча Реал - Ювентус, который состоится 11 апреля.
Онлайн трансляция матча Реал - Ювентус
Онлайн трансляция матча Реал - Ювентус

Реал в среду, 11 апреля, проведет ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором мадридцы сыграют против туринского Ювентуса.

По мнению букмекеров, в данном поединке небольшое преимущество на стороне испанского клуба.

Так, на победу Реала букмекерская контора bwin принимает ставки с коэффициентом 1,61. Победа Ювентуса оценивается в 4,75. Вероятность ничейного исхода оценивается в 4,2.

Букмекеры из конторы William Hill также считают Реал фаворитом матча. Так, на успех "галактикос" контора принимает ставки с коэффициентом 1,57, а на победу туринского клуба – 5,25. Ничья в этом матче оценивается коэффициентом 4,1.

Последние матчи Реала:

08.04.2018Чемпионат ИспанииРеал МадридАтлетико1:1
03.04.2018Лига чемпионовЮвентусРеал Мадрид0:3
31.03.2018Чемпионат ИспанииЛас-ПальмасРеал Мадрид0:3
18.03.2018Чемпионат ИспанииРеал МадридЖирона6:3
10.03.2018Чемпионат ИспанииЭйбарРеал Мадрид1:2

Последние матчи Ювентуса:

07.04.2018Чемпионат ИталииБеневентоЮвентус2:4
03.04.2018Лига чемпионовЮвентусРеал Мадрид0:3
31.03.2018Чемпионат ИталииЮвентусМилан3:1
17.03.2018Чемпионат ИталииСПАЛЮвентус0:0
14.03.2018Чемпионат ИталииЮвентусАталанта2:0

Последние очные матчи:

03.04.2018Лига чемпионовЮвентусРеал Мадрид0:3
03.06.2017Лига чемпионовЮвентусРеал Мадрид1:4
13.05.2015Лига чемпионовРеал МадридЮвентус1:1
05.05.2015Лига чемпионовЮвентусРеал Мадрид2:1
05.11.2013Лига чемпионовЮвентусРеал Мадрид2:2

Напомним, что первый поединок 1/4 финала Лиги чемпионов Реал - Ювентус состоялся 3 апреля в Турине на стадионе Альянц и завершился победой Реала 3:0.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Реал - Ювентус, которая будет доступна в этой статье 11 апреля, начиная с 21:45.

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Теги: Ювентус, Реал Мадрид, онлайн трансляция, голы, Лига Чемпионов, плей-офф, футбол
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