Реал Мадрид – Ювентус 0:3 онлайн трансляция матча Лиги чемпионов
Реал в среду, 11 апреля, проведет ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором мадридцы сыграют против туринского Ювентуса.
По мнению букмекеров, в данном поединке небольшое преимущество на стороне испанского клуба.
Так, на победу Реала букмекерская контора bwin принимает ставки с коэффициентом 1,61. Победа Ювентуса оценивается в 4,75. Вероятность ничейного исхода оценивается в 4,2.
Букмекеры из конторы William Hill также считают Реал фаворитом матча. Так, на успех “галактикос“ контора принимает ставки с коэффициентом 1,57, а на победу туринского клуба – 5,25. Ничья в этом матче оценивается коэффициентом 4,1.
Последние матчи Реала:
|08.04.2018
|Чемпионат Испании
|Реал Мадрид
|Атлетико
|1:1
|03.04.2018
|Лига чемпионов
|Ювентус
|Реал Мадрид
|0:3
|31.03.2018
|Чемпионат Испании
|Лас-Пальмас
|Реал Мадрид
|0:3
|18.03.2018
|Чемпионат Испании
|Реал Мадрид
|Жирона
|6:3
|10.03.2018
|Чемпионат Испании
|Эйбар
|Реал Мадрид
|1:2
Последние матчи Ювентуса:
|07.04.2018
|Чемпионат Италии
|Беневенто
|Ювентус
|2:4
|03.04.2018
|Лига чемпионов
|Ювентус
|Реал Мадрид
|0:3
|31.03.2018
|Чемпионат Италии
|Ювентус
|Милан
|3:1
|17.03.2018
|Чемпионат Италии
|СПАЛ
|Ювентус
|0:0
|14.03.2018
|Чемпионат Италии
|Ювентус
|Аталанта
|2:0
Последние очные матчи:
|03.04.2018
|Лига чемпионов
|Ювентус
|Реал Мадрид
|0:3
|03.06.2017
|Лига чемпионов
|Ювентус
|Реал Мадрид
|1:4
|13.05.2015
|Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|Ювентус
|1:1
|05.05.2015
|Лига чемпионов
|Ювентус
|Реал Мадрид
|2:1
|05.11.2013
|Лига чемпионов
|Ювентус
|Реал Мадрид
|2:2
Напомним, что первый поединок 1/4 финала Лиги чемпионов Реал - Ювентус состоялся 3 апреля в Турине на стадионе Альянц и завершился победой Реала 3:0.
На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Реал - Ювентус, которая будет доступна в этой статье 11 апреля, начиная с 21:45.
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