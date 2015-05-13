Реал Мадрид – Ювентус 0:3 онлайн трансляция матча Лиги чемпионов

Реал примет Ювентус в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Читайте текстовую онлайн трансляцию матча Реал - Ювентус, который состоится 11 апреля.

Реал в среду, 11 апреля, проведет ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором мадридцы сыграют против туринского Ювентуса.

По мнению букмекеров, в данном поединке небольшое преимущество на стороне испанского клуба.

Так, на победу Реала букмекерская контора bwin принимает ставки с коэффициентом 1,61. Победа Ювентуса оценивается в 4,75. Вероятность ничейного исхода оценивается в 4,2.

Букмекеры из конторы William Hill также считают Реал фаворитом матча. Так, на успех “галактикос“ контора принимает ставки с коэффициентом 1,57, а на победу туринского клуба – 5,25. Ничья в этом матче оценивается коэффициентом 4,1.

Последние матчи Реала:

08.04.2018 Чемпионат Испании Реал Мадрид Атлетико 1:1 03.04.2018 Лига чемпионов Ювентус Реал Мадрид 0:3 31.03.2018 Чемпионат Испании Лас-Пальмас Реал Мадрид 0:3 18.03.2018 Чемпионат Испании Реал Мадрид Жирона 6:3 10.03.2018 Чемпионат Испании Эйбар Реал Мадрид 1:2

Последние матчи Ювентуса:

07.04.2018 Чемпионат Италии Беневенто Ювентус 2:4 03.04.2018 Лига чемпионов Ювентус Реал Мадрид 0:3 31.03.2018 Чемпионат Италии Ювентус Милан 3:1 17.03.2018 Чемпионат Италии СПАЛ Ювентус 0:0 14.03.2018 Чемпионат Италии Ювентус Аталанта 2:0

Последние очные матчи:

03.04.2018 Лига чемпионов Ювентус Реал Мадрид 0:3 03.06.2017 Лига чемпионов Ювентус Реал Мадрид 1:4 13.05.2015 Лига чемпионов Реал Мадрид Ювентус 1:1 05.05.2015 Лига чемпионов Ювентус Реал Мадрид 2:1 05.11.2013 Лига чемпионов Ювентус Реал Мадрид 2:2

Напомним, что первый поединок 1/4 финала Лиги чемпионов Реал - Ювентус состоялся 3 апреля в Турине на стадионе Альянц и завершился победой Реала 3:0.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Реал - Ювентус, которая будет доступна в этой статье 11 апреля, начиная с 21:45.

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