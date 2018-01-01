Реал Мадрид – Ювентус: где смотреть матч Лиги чемпионов

Где смотреть матч Лиги чемпионов Реал - Ювентус? iSport.ua рассказывает, кто в прямом эфире покажет матч Лиги чемпионов Реал - Ювентус.

Реал в среду, 11 апреля, проведет ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором мадридцы сыграют против туринского Ювентуса.

В Украине встречу Реал - Ювентус в прямом эфире покажет телеканал Футбол 2. Также данный поединок можно посмотреть на каналах МАТЧ! Футбол 1 и Матч ТВ.

Напомним, что первый поединок 1/4 финала Лиги чемпионов Реал - Ювентус состоялся 3 апреля в Турине на стадионе Альянц и завершился победой Реала 3:0.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча, который состоится в 21:45.

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