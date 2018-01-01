Бавария – Севилья: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

Бавария является фаворитом по мнению букмекеров в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против Севильи.

Бавария в среду, 11 апреля, проведет ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором в Мюнхене примет Севилью.

По мнению букмекеров, фаворитом в данном матче являются мюнхенский клуб. Так, на победу Баварии букмекерская контора bet365 принимает ставки с коэффициентом 1,25. Успех севильцев оценивается в 12,0, ничейный исход – 7,0.

Букмекеры из компании William Hill также считают команду Юппа Хайнкеса фаворитом встречи, принимая ставки на ее триумф с коэффициентом 125, а на победу Севильи – 13. Ничья в этом поединке оценивается в 6,0.

Напомним, что первый поединок 1/4 финала Лиги чемпионов Севилья - Бавария состоялся 3 апреля в Севилье и завершился победой Баварии со счетом 2:1

Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча, который состоится 11 апреля и начнется в 21:45.

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