Бавария – Севилья: где смотреть матч Лиги чемпионов

Где смотреть матч Лиги чемпионов Бавария - Севилья? iSport.ua рассказывает, кто в прямом эфире покажет матч Лиги чемпионов Бавария - Севилья.

Бавария в среду, 11 апреля, проведет ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором в Мюнхене примет Севилью.

В Украине встречу Бавария - Севилья в прямом эфире покажет телеканал Футбол 1. Также данный поединок можно посмотреть на каналах МАТЧ! Футбол 1 и Матч ТВ.

Напомним, что первый поединок 1/4 финала Лиги чемпионов Севилья - Бавария состоялся 3 апреля в Севилье и завершился победой Баварии со счетом 2:1

Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча, который состоится 11 апреля и начнется в 21:45.

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