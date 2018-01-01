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Реал Мадрид – Ювентус: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

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Мадридский Реал является фаворитом в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против Ювентуса.
Прогноз на матч Реал - Ювентус
Прогноз на матч Реал - Ювентус
Getty Images

Реал в среду, 11 апреля, проведет ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором мадридцы сыграют против туринского Ювентуса.

По мнению букмекеров, в данном поединке небольшое преимущество на стороне испанского клуба.

Так, на победу Реала букмекерская контора bwin принимает ставки с коэффициентом 1,61. Победа Ювентуса оценивается в 4,75. Вероятность ничейного исхода оценивается в 4,2.

Букмекеры из конторы William Hill также считают Реал фаворитом матча. Так, на успех "галактикос" контора принимает ставки с коэффициентом 1,57, а на победу туринского клуба – 5,25. Ничья в этом матче оценивается коэффициентом 4,1.

Напомним, что первый поединок 1/4 финала Лиги чемпионов Реал - Ювентус состоялся 3 апреля в Турине на стадионе Альянц и завершился победой Реала 3:0.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча, который состоится в 21:45.

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Теги: Ювентус, Реал Мадрид, Лига Чемпионов, плей-офф, прогнозы на спорт, букмекеры, футбол
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