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Клопп: Мы забили пять голов Сити – обычно такое просто невозможно

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Юрген Клопп был уверен, что Ливерпуля сумеет забить Ман Сити в ответном матче.
Юрген Клопп
Юрген Клопп
Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп после победы над Ман Сити признал, что его команда заслужила место в полуфинале Лиги чемпионов, хотя команда продолжает развиваться.

"Сити рискнул со своим составом, но я всегда знал, что мы можем забить гол-два. Во втором тайме нам нужно было играть компактнее, лучше действовать на подборе и показывать более качественный футбол. И нам это удалось.

Мане был великолепен. Сегодня его день рождения, и мы сделали ему идеальный подарок. Бобби Фирмино и Садьо отлично поработали на флангах. Они сыграли просто блестяще.

Мне понравился второй тайм на Энфилде немного больше, чем первый здесь. В удачный день можем победить любую команду, а в обычный – пропускаем глупые голы. Мы все еще развиваемся, но мы уже хорошая команда.

Игра была весьма трудной из-за пропущенного мяча на первых минутах. Мы просто подарили им этот гол. Я ожидал чего-то подобного, но после этого мне понравилась реакция команды.

Мы полностью заслужили место в полуфинале. Мы забили пять голов Сити, а пропустили только один. Обычно такое просто невозможно", - цитирует Клопп официальный сайт УЕФА.

Отметим, что Ливерпуль во второй раз обыграл Манчестер Сити в Лиге чемпионов и вышел в полуфинал турнира.

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Теги: Манчестер Сити, Ливерпуль, Лига Чемпионов, Юрген Клопп
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