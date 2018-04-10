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Гвардиола: Ливерпуль заслуживает сыграть в финале Лиги чемпионов

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Пеп Гвардиола прокомментировал вылет из Лиги чемпионов по итогам матчей с Ливерпулем.
Пеп Гвардиола
Пеп Гвардиола
Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола признал силу Ливерпуля и заслуженный успех соперника, но при этом пожаловался на судейство.

"Ливерпуль – это топ-команда с топ-тренером. Я бы сказал, что они заслуживают сыграть в финале.

В первом тайме мы сделали абсолютно все, что нужно. Мы создавали моменты, хотя это было очень сложно из-за 11 соперников в обороне. Мы знали, что пройти дальше будет очень трудно.

Мы играли против очень сильной команды. Посмотрите на Барселону! Это чрезвычайно особенный турнир. На Энфилде нам не удавалось создавать моменты, хотя во втором тайме мы играли лучше, а дома – в первом тайме. Но нам противостояла исключительная команда.

Я сказал, что гол Сане нужно было засчитывать. За это меня удалили. Счет бы мог стать 2:0.

Все могло быть по-другому, когда Салах забил из офсайда в первой игре. Все могло быть по-другому, когда Жезус забил из офсайда в первом матче.

В Лиге чемпионов все команды очень равны, поэтому судейские решения оказывают огромное влияние.

Поздравляю Ливерпуль. Надеюсь, что они смогут хорошо представить Англию в полуфинале", – сказал Гвардиола.

Отметим, что Ливерпуль во второй раз обыграл Манчестер Сити в Лиге чемпионов и вышел в полуфинал турнира.

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Теги: Пеп Гвардиола, Лига Чемпионов, Манчестер Сити
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