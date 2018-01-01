Наставник Ромы нацелился на финал Лиги чемпионов

Эусебио Ди Франческо был счастлив после того, как его команда разгромила Барселону.

Главный тренер Ромы Эусебио Ди Франческо передал эмоции после победы над Барселоной и выхода команды в полуфинал Лиги чемпионов.

"Сила этой команды в том, что мы смотрим вперед, а не назад. Нам предстоит дерби в воскресенье, мы всегда должны смотреть на следующее задание.

Я выбрал схему 3-4-1-2, чтобы создать больше ширины, возможности для контратак, а также привнести быстроту, но то, что действительно изменилось, это наша философия состава. Нам нужно продолжать в том же духе.

У нас были очень хорошие выступления в Серии А, но сейчас мы пожинаем плоды той работы, которая была проделана.

Конечно, мы должны верить в то, что сумеем выйти в финал, почему нет? Мы дошли так далеко, никто не ожидал увидеть нас здесь, поэтому, без сомнений, мы должны повышать планку", – заявил Ди Франческо.

Ранее сообщалось, что Рома на своем поле расправилась с Барселоной в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов и прошла в полуфинал.

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