Тренер Барселоны: Рома очень здорово сыграла, а мы – нет

Эрнесто Вальверде прокомментировал поражение от Ромы в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Главный тренер Барселоны после поражения команды от Ромы и вылета из Лиги чемпионов признал, что команда не справилась с высоким прессингом соперника.

"Проигрывать в таком ключе всегда сложно, но нужно отдать должное сопернику, который здорово играл с первой до последней минуты. Они весь матч высоко прессинговали, это не позволило нам показать свою игру.

Мы так и не справились с этим прессингом. Они подбирали все отскоки, забивали в нужное время. Это был плохой день для нас. Рома очень здорово сыграла, а мы – нет.

Сезон длинный, и победить в этом турнире сложно. Мы понимаем разочарование болельщиков. Мы хотели сыграть в полуфинале, но это футбол. Иногда приходится терпеть неудачу. Нам нужно встать и идти дальше. Есть еще два турнира, в которых мы хотим победить.

Это был матч, в котором мы не смогли показать нашу игру, и наши соперники были агрессивнее. Вы должны их поздравить. Они доставили нам много сложностей.

Рома отодвинула нас к нашим воротам. Она заставила нас играть длинным пасом. После таких поражений всегда задумываешься о том, каким был план на игру и как он был реализован.

Это часть футбола. Нужно быть готовым ко всему. К трудным матчам тоже. Мы должны признать их заслуги и то, что мы были не так хороши, как в других матчах.

Я несу ответственность абсолютно за все. Я руководитель этой команды. Я все беру на себя. Надеюсь, этот результат не повлияет на игру в чемпионате и Кубке Испании", – сказал Вальверде.

Ранее сообщалось, что Рома на своем поле расправилась с Барселоной в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов и прошла в полуфинал.

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