Рома – Барселона 3:0 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Итальянская Рома разбила Барселону на пути к полуфиналу Лиги чемпионов.

Рома обыграла Барселону на пути к полуфиналу Getty Images

Рома на своем поле расправилась с Барселоной в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов и прошла в полуфинал.

Голы: 1:0 – 6 Джеко, 2:0 – 58, пенальти де Росси, 3:0 – 82 Манолас.

Рома: Алиссон, Фасио, Жезус, Коларов, Манолас, Найнгголан (Эль-Шаарави, 77), Флоренци, Стротман, де Росси, Джеко, Шик (Ундер, 73).

Барселона: тер Штеген, Пике, Альба, Нелсон Семеду (Дембеле, 85), Юмтити, Серхи Роберто, Ракитич, Бускетс (Пако Алькасер, 85), Иньеста (Андре Гомеш, 81), Месси, Суарес.

Предупреждения: Фасио (38), Жезус (44), Пике (57), Месси (63), Суарес (72).