Манчестер Сити – Ливерпуль 1:2 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Ливерпуль нанес поражения Ман Сити в ответном матче Лиги чемпионов.

Ливерпуль обыграл Манчестер Сити на Этихад в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов и прошел в полуфинал турнира.

1-й тайм

2-й тайм

Манчестер Сити – Ливерпуль 1:2 (первый матч – 0:3)

Голы: Габриэль Жезус, 2 – Салах, 56, Фирмино, 77

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Отаменди, Ляпорт – Фернандиньо, Де Брюйне – Стерлинг, Б. Силва (Гюндоган, 74), Д. Силва (Агуэро, 66), Сане – Габриэль Жезус

Ливерпуль: Кариус – Александер-Арнольд (Клайн, 82), Ван Дейк, Ловрен, Робертсон – Окслейд-Чемберлен, Милнер, Вейналдум – Салах (Ингз, 90), Фирмино (Клаван, 81), Мане

Предупреждения: Эдерсон, Б. Силва – Мане, Александер-Арнольд, Фирмино, ван Дейк