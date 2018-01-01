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Манчестер Сити – Ливерпуль 1:2 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

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Ливерпуль нанес поражения Ман Сити в ответном матче Лиги чемпионов.
Ливерпуль обыграл Ман Сити
Ливерпуль обыграл Ман Сити
Getty Images

Ливерпуль обыграл Манчестер Сити на Этихад в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов и прошел в полуфинал турнира.

1-й тайм

2-й тайм

Манчестер Сити – Ливерпуль 1:2 (первый матч – 0:3)

Голы: Габриэль Жезус, 2 – Салах, 56, Фирмино, 77

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Отаменди, Ляпорт – Фернандиньо, Де Брюйне – Стерлинг, Б. Силва (Гюндоган, 74), Д. Силва (Агуэро, 66), Сане – Габриэль Жезус

Ливерпуль: Кариус – Александер-Арнольд (Клайн, 82), Ван Дейк, Ловрен, Робертсон – Окслейд-Чемберлен, Милнер, Вейналдум – Салах (Ингз, 90), Фирмино (Клаван, 81), Мане

Предупреждения: Эдерсон, Б. Силва – Мане, Александер-Арнольд, Фирмино, ван Дейк

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Теги: футбол, Лига Чемпионов, Ливерпуль, Манчестер Сити
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