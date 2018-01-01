Манчестер Сити – Ливерпуль 1:2 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Ливерпуль нанес поражения Ман Сити в ответном матче Лиги чемпионов.
Ливерпуль обыграл Манчестер Сити на Этихад в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов и прошел в полуфинал турнира.
1-й тайм
2-й тайм
Манчестер Сити – Ливерпуль 1:2 (первый матч – 0:3)
Голы: Габриэль Жезус, 2 – Салах, 56, Фирмино, 77
Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Отаменди, Ляпорт – Фернандиньо, Де Брюйне – Стерлинг, Б. Силва (Гюндоган, 74), Д. Силва (Агуэро, 66), Сане – Габриэль Жезус
Ливерпуль: Кариус – Александер-Арнольд (Клайн, 82), Ван Дейк, Ловрен, Робертсон – Окслейд-Чемберлен, Милнер, Вейналдум – Салах (Ингз, 90), Фирмино (Клаван, 81), Мане
Предупреждения: Эдерсон, Б. Силва – Мане, Александер-Арнольд, Фирмино, ван Дейк
Полная версия правил