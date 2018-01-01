Twitter Ромы сошел с ума после третьего гола в ворота Барселоны
Итальянская Рома в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов принимала Барселону после выездного поражения (1:4). Мало кто верил в успех римлян, однако голы Эдина Джеко, Даниеле Де Росси и Костаса Маноласа позволили Роме по сумме двух матче пройти в полуфинал самого престижного турнира Европы.
После третьего мяча Ромы в ворота тер Штегена, пресс-служба клуба, кажется, сошла с ума, опубликовав странный пост в Twitter.
DAJEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEeifefefbejfwjofnwjfnwjfbrufbwfubweufbewfuewbewbfwejfwjlfjfwfjlwfjbfjwfbwjfbwjofwjfnewjofnewjofnwjfnweAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!! #RomaBarca 3⃣-0⃣#ASRoma #UCL— AS Roma (@OfficialASRoma) 10 апреля 2018 г.
Отметим, что Рома пробилась в полуфинал Лиги чемпионов впервые за 34 года.
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