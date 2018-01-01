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Twitter Ромы сошел с ума после третьего гола в ворота Барселоны

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Итальянская Рома разбила Барселону и вышла в полуфинал Лиги чемпионов.
Twitter Ромы сошел с ума после третьего гола в ворота Барселоны
Twitter Ромы сошел с ума после третьего гола в ворота Барселоны
twitter.com/OfficialASRoma

Итальянская Рома в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов принимала Барселону после выездного поражения (1:4). Мало кто верил в успех римлян, однако голы Эдина Джеко, Даниеле Де Росси и Костаса Маноласа позволили Роме по сумме двух матче пройти в полуфинал самого престижного турнира Европы. 

После третьего мяча Ромы в ворота тер Штегена, пресс-служба клуба, кажется, сошла с ума, опубликовав странный пост в Twitter.

Отметим, что Рома пробилась в полуфинал Лиги чемпионов впервые за 34 года. 

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Теги: футбол, Лига Чемпионов, Рома, Барселона
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