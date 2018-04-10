Ливерпуль во второй раз обыграл Манчестер Сити

В Манчестере завершился ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов.

Ливерпуль обыграл Манчестер Сити в ответном поединке 1/4 финала Лиги чемпионов.

Начало встречи сложилось просто идеально для подопечных Хосепа Гвардиолы. Уже на второй минуте Сити открыл счет благодаря мячу Габриэля Жезуса. “Горожане“ не собирались останавливаться на достигнутом и продолжали атаковать ворота мерсисайдцев. Казалось, что защитники “красных“ вот-вот дадут слабину, но они выдержали.

Пожалуй, переломным моментом матча стал эпизод с отмененным голом Лероя Сане. Испанская бригада арбитров во главе с Антонио Мигелем Матеу Лаосом посчитала, что немец находился в положении вне игры. Кто знает, чем завершилась бы игра, если бы Сити удвоил преимущество еще в первом тайме.

Во второй половине поединка ничего не изменилось. Манчестер атаковал, а Ливерпуль грамотно оборонялся. Во всяком случае, оба коллектива старались это делать.

Однако точку в матче поставили все-таки гости. На 56-й минуте они провели образцовую контратаку, которая завершилась выходом Садио Мане на свидание с Эдерсоном. Сенегалец не сумел переиграть голкипера, но снаряд подхватил Мохаммед Салах и в очередной раз в этом сезоне поразил ворота соперника. А спустя 20 минут добил оппонента Фирмино. Воспользовавшись оплошностью защитников, бразилец бильярдным ударом попал прямо в самый уголок.

Таким образом, команда Юргена Клоппа дважды обыграла Манчестер Сити и с суммарным счетом 5:1 вышла в полуфинал ЛЧ.

Манчестер Сити – Ливерпуль 1:2 (первый матч – 0:3)

Голы: Габриэль Жезус, 2 – Салах, 56, Фирмино, 77

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Отаменди, Ляпорт – Фернандиньо, Де Брюйне – Стерлинг, Б. Силва (Гюндоган, 74), Д. Силва (Агуэро, 66), Сане – Габриэль Жезус

Ливерпуль: Кариус – Александер-Арнольд (Клайн, 82), Ван Дейк, Ловрен, Робертсон – Окслейд-Чемберлен, Милнер, Вейналдум – Салах (Ингз, 90), Фирмино (Клаван, 81), Мане

Предупреждения: Эдерсон, Б. Силва – Мане, Александер-Арнольд, Фирмино, ван Дейк