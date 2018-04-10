Шевченко проведет жеребьевку полуфиналов Лиги чемпионов

13 апреля в Ньоне пройдет церемония жеребьевки 1/2 финала ЛЧ.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко станет гостем церемонии жеребьевки 1/2 финала Лиги чемпионов 2017/18.

Церемония состоится в пятницу, 13 апреля в швейцарском Ньоне. Там же будет определен номинальный хозяин финального матча, который пройдет 26 мая в Киеве на НСК Олимпийский.

Ранее сообщалось, что Шевченко в 1997 году мог перейти в немецкий клуб.

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