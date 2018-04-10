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Шевченко проведет жеребьевку полуфиналов Лиги чемпионов

Комментариев: 1
13 апреля в Ньоне пройдет церемония жеребьевки 1/2 финала ЛЧ.
Андрей Шевченко
Андрей Шевченко
ФФУ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко станет гостем церемонии жеребьевки 1/2 финала Лиги чемпионов 2017/18.

Церемония состоится в пятницу, 13 апреля в швейцарском Ньоне. Там же будет определен номинальный хозяин финального матча, который пройдет 26 мая в Киеве на НСК Олимпийский.

Ранее сообщалось, что Шевченко в 1997 году мог перейти в немецкий клуб.

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Теги: Андрей Шевченко, УЕФА, Лига чемпионов, Киев, НСК Олимпийсикй, жеребьевка
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Комментариев (1)
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Peyot    10.04.2018, 16:45
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Peyot
современные болельщики наверно смотрять жеребьевку и думаю что это за никому не известный чувак жеребьевку проводит... еще бы беляша пригласили.
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