Играй до последнего: топ-5 крутых камбэков в Лиге чемпионов

Крупное поражение в первом матче – еще не повод для расстройства.

После первых матчей 1/4 финала в Лиге чемпионов многие болельщики заговорили об отсутствии интриги в ответных поединках.

Действительно, в трех из четырех пар одна из команд одержала разгромную победу – Реал и Ливерпуль отправили по три безответных мяча в ворота Ювентуса и Манчестер Сити соответственно, Барселона забила четыре Роме, хотя и пропустила один. И лишь Бавария скромно на выезде обыграла Севилью.

Но история Лиги чемпионов знает случаи, когда после крупного поражения в первых встречах, в ответных команда преображалась и вырывала путевку в следующий раунд. Мы детально остановимся на топ-пятерке по нашему мнению.

Порту – Бавария. 1/4 финала сезона-2014/15 (3:1 в Порту и 1:6 в Мюнхене)

Гвардиоле уже известно чувство, когда его команда, будучи в статусе фаворита, проиграла в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. В этом сезоне Ман Сити в выездной игре уступил 0:3 Ливерпулю, а три года назад его Бавария на выезде потерпела поражение 1:3 Порту. Причем результат был полностью по игре.

В ответной встрече Бавария не просто одержала победу, а уничтожила соперника. Уже к 40-й минуте мюнхенцы вели со счетом 5:0, сняв все вопросы в этой паре. Поэтому, если в этом сезоне и ожидаем от кого-то камбэка, то именно от “горожан“ под руководством с испанским специалистом.

Челси – Барселона. 1/4 финала сезона-1999/2000 (3:1 в Лондоне и 1:5 в Барселоне)

Это был Челси еще до прихода Абрамовича, и тогда он тоже был сильным – команда оказалась в шаге от полуфинала ЛЧ, особенно после победы в домашнем матче над Барселоной со счетом 3:1, хотя счет мог бы быть и крупнее.

В ответном поединке каталонцы с таким же счетом выиграли в основное время, а в овертайме голы Ривалдо с пенальти и Патрика Клюйверта вывели “сине-гранатовых“ в 1/2 финала.

Реал – Монако. 1/4 финала сезона-2003/04 (4:2 в Мадриде и 1:3 в Монако)

В этом противостоянии в Монако никто не верил изначально, а особенно после первой игры, в которой Реал дома оказался сильнее соперника (4:2).

Усугубилась ситуация для Монако, когда в ответном матче Рауль открыл счет, но у французского клуба был свой герой – Фернандо Морьентес. Он был отдан в аренду Монако как раз из Реала, и был полон желания доказать мадридцам ошибочность решения – форвард создал первые два гола и заставил “галактикос“ нервничать. Третий гол “монегасков“ на счету Людовика Жюли, который поставил точку на выступлениях “сливочных“ в той Лиге чемпионов.

Милан – Депортиво. 1/4 финала сезона-2003/04 (4:1 в Милане и 0:4 в Ла Корунье)

До недавнего времени этот матч считался самым легендарным камбэком в истории плей-офф Лиги чемпионов.

Действующий обладатель трофея Милан с Андреем Шевченко в атаке разбил Депортиво в первом поединке, отправив четыре мяча в ворота испанского клуба. В Ла Корунью итальянцы ехали с мыслями о полуфинале, за что и поплатились в итоге. Депортиво выиграл со счетом 4:0, установив рекорд турнира – впервые в матчах на вылет дальше прошла команда, которая в первой встрече уступила в три мяча.

ПСЖ – Барселона. 1/8 финала сезона-2016/17 (4:0 в Париже и 1:6 в Барселоне)

Невероятное противостояние, которое держало внимание до последней секунды. Барселона была просто уничтожена в первом матче со счетом 0:4, но не “раскисла“ и начала планомерно отыгрываться в ответном поединке – 2:0 к перерыву, на 50-й минуте Месси делает счет 3:0, но тут же Кавани усложняет задачу для каталонцев.

ПСЖ приободрился, и тут уже Кавани попадает в штангу, а Анхель Ди Мария промахивается из 100-процентной ситуации.

Когда на 87-й минуте счет оставался 3:1 и Барселоне нужно было забивать трижды, вряд ли кто-то верил в победу каталонцев, кроме, может быть, самих игроков команды, продолжавших атаковать ворота французской команды.

Три мяча, влетевшие в ворота гостей за оставшиеся несколько минут игры, навсегда запомнятся болельщикам клуба: “сине-гранатовые“ попали в книгу рекордов европейского футбола, впервые в истории отыграв в Лиге чемпионов четыре мяча.

Победный гол вышедшего на замену Сержи Роберто вызвал бурю ликования на стадионе и скамейке запасных Барсы.

Как видим, несмотря на то, что в первых встречах 1/4 финала Лиги чемпионов победившие команды сделали серьезный задел, для проигравших ничего не потеряно. И нам, болельщикам, важно не пропустить ответные игры, ведь, возможно, один из грядущих матчей может попасть в приведенный список.

Напомним, во вторник, 10 апреля, свои поединки сыграют Манчестер Сити – Ливерпуль и Рома – Барселона, а на следующий день встретятся Бавария – Севилья и Реал – Ювентус.