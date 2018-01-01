Король Испании позвонил президенту Реала и поздравил Роналду с голом в ворота Ювентуса

Король Испании Хуан Карлос лично позвонил президенту Реала, чтобы поздравить с победой над Ювентусом.

Президент Реала Флорентино Перес рассказал, что после разгромной победы над Ювентусом (3:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов ему позвонил король Испании Хуан Карлос и поздравил с этим событием.

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“Мне позвонил Хуан Карлос для того, чтобы поздравить Роналду. Его гол в ворота Ювентуса - один из самых красивых в истории футбола, и это феноменальный гол лучшего игрока в мире. В Турине была восхитительная атмосфера, и это говорит о величии Ювентуса и его болельщиков.

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Великие игроки - ценность истории Реала. Альфредо Ди Стефано изменил историю футбола в целом и Реала в частности. Он создал легенду Реала, которую знает весь мир. Криштиану Роналду - великий наследник Ди Стефано. В нем мы видим все ценности Реала“, - приводит слова Переса Goal.

Ранее сообщалось, что форвард Реала Криштиану Роналду на тренировке повторил феноменальный гол в ворота Ювентуса.

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