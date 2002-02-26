Рома – Барселона: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов начнется в 21:45
Барселона во вторник, 10 апреля, проведет ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором на выезде сыграет с итальянской Рому.
По мнению букмекеров, фаворитом в данном матче являются "блаугранас". Так, на победу Барселоны букмекерская контора bet365 принимает ставки с коэффициентом 1,61. Успех римского клуба оценивается в 4,5, ничейный исход – 4,5.
Букмекеры из компании William Hill также считают команду Эрнесто Вальверде фаворитом встречи, принимая ставки на ее триумф с коэффициентом 1,6, а на победу "волков" – 4,75. Ничья в этом поединке оценивается в 4,25.
Последние матчи Ромы:
|07.04.2018
|Чемпионат Италии
|Рома
|Фиорентина
|0:2
|04.04.2018
|Лига чемпионов
|Барселона
|Рома
|4:1
|31.03.2018
|Чемпионат Италии
|Болонья
|Рома
|1:1
|18.03.2018
|Чемпионат Италии
|Кротоне
|Рома
|0:2
|13.03.2018
|Лига чемпионов
|Рома
|Шахтер Донецк
|1:0
Последние матчи Барселоны:
|07.04.2018
|Чемпионат Испании
|Барселона
|Леганес
|3:1
|04.04.2018
|Лига чемпионов
|Барселона
|Рома
|4:1
|31.03.2018
|Чемпионат Испании
|Севилья
|Барселона
|2:2
|18.03.2018
|Чемпионат Испании
|Барселона
|Атлетик
|2:0
|14.03.2018
|Лига чемпионов
|Барселона
|Челси
|3:0
Последние очные матчи:
|04.04.2018
|Лига чемпионов
|Барселона
|Рома
|4:1
|24.11.2015
|Лига чемпионов
|Барселона
|Рома
|6:1
|16.09.2015
|Лига чемпионов
|Рома
|Барселона
|1:1
|05.08.2015
|Товарищеский матч
|Барселона
|Рома
|3:0
|26.02.2002
|Лига чемпионов
|Рома
|Барселона
|3:0
Напомним, первый поединок 1/4 финала Лиги чемпионов Барселона – Рома состоялся 4 апреля на стадионе Камп Ноу в Барселоне и завершился победой каталонцев со счетом 4:1.
Отметим, что наш сайт проведет текстовую онлайн трансляцию матча Рома - Бавария, который состоится 10 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 21:45.
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