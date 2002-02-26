Рома – Барселона 3:0 как это было

Барселона сыграет с Ромой 10 апреля в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Читайте онлайн трансляцию матча Рома - Барселона.

Барселона во вторник, 10 апреля, проведет ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором на выезде сыграет с итальянской Рому.

По мнению букмекеров, фаворитом в данном матче являются “блаугранас“. Так, на победу Барселоны букмекерская контора bet365 принимает ставки с коэффициентом 1,61. Успех римского клуба оценивается в 4,5, ничейный исход – 4,5.

Букмекеры из компании William Hill также считают команду Эрнесто Вальверде фаворитом встречи, принимая ставки на ее триумф с коэффициентом 1,6, а на победу “волков“ – 4,75. Ничья в этом поединке оценивается в 4,25.

Последние матчи Ромы:

07.04.2018 Чемпионат Италии Рома Фиорентина 0:2 04.04.2018 Лига чемпионов Барселона Рома 4:1 31.03.2018 Чемпионат Италии Болонья Рома 1:1 18.03.2018 Чемпионат Италии Кротоне Рома 0:2 13.03.2018 Лига чемпионов Рома Шахтер Донецк 1:0

Последние матчи Барселоны:

07.04.2018 Чемпионат Испании Барселона Леганес 3:1 04.04.2018 Лига чемпионов Барселона Рома 4:1 31.03.2018 Чемпионат Испании Севилья Барселона 2:2 18.03.2018 Чемпионат Испании Барселона Атлетик 2:0 14.03.2018 Лига чемпионов Барселона Челси 3:0

Последние очные матчи:

04.04.2018 Лига чемпионов Барселона Рома 4:1 24.11.2015 Лига чемпионов Барселона Рома 6:1 16.09.2015 Лига чемпионов Рома Барселона 1:1 05.08.2015 Товарищеский матч Барселона Рома 3:0 26.02.2002 Лига чемпионов Рома Барселона 3:0

Напомним, первый поединок 1/4 финала Лиги чемпионов Барселона – Рома состоялся 4 апреля на стадионе Камп Ноу в Барселоне и завершился победой каталонцев со счетом 4:1.

Отметим, что наш сайт проведет текстовую онлайн трансляцию матча Рома - Бавария, который состоится 10 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 21:45.

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