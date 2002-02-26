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Рома – Барселона 1:0 онлайн трансляция матча Лиги чемпионов

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Барселона сыграет с Ромой 10 апреля в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Читайте онлайн трансляцию матча Рома - Барселона.
Онлайн матча Рома - Барселона
Онлайн матча Рома - Барселона
Getty Images

Барселона во вторник, 10 апреля, проведет ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором на выезде сыграет с итальянской Рому.

По мнению букмекеров, фаворитом в данном матче являются “блаугранас“. Так, на победу Барселоны букмекерская контора bet365 принимает ставки с коэффициентом 1,61. Успех римского клуба оценивается в 4,5, ничейный исход – 4,5.

Букмекеры из компании William Hill также считают команду Эрнесто Вальверде фаворитом встречи, принимая ставки на ее триумф с коэффициентом 1,6, а на победу “волков“ – 4,75. Ничья в этом поединке оценивается в 4,25.

Последние матчи Ромы:

07.04.2018Чемпионат ИталииРомаФиорентина0:2
04.04.2018Лига чемпионовБарселонаРома4:1
31.03.2018Чемпионат ИталииБолоньяРома1:1
18.03.2018Чемпионат ИталииКротонеРома0:2
13.03.2018Лига чемпионовРомаШахтер Донецк1:0

Последние матчи Барселоны:

07.04.2018Чемпионат ИспанииБарселонаЛеганес3:1
04.04.2018Лига чемпионовБарселонаРома4:1
31.03.2018Чемпионат ИспанииСевильяБарселона2:2
18.03.2018Чемпионат ИспанииБарселонаАтлетик2:0
14.03.2018Лига чемпионовБарселонаЧелси3:0

Последние очные матчи:

04.04.2018Лига чемпионовБарселонаРома4:1
24.11.2015Лига чемпионовБарселонаРома6:1
16.09.2015Лига чемпионовРомаБарселона1:1
05.08.2015Товарищеский матчБарселонаРома3:0
26.02.2002Лига чемпионовРомаБарселона3:0

Напомним, первый поединок 1/4 финала Лиги чемпионов Барселона – Рома состоялся 4 апреля на стадионе Камп Ноу в Барселоне и завершился победой каталонцев со счетом 4:1.

Отметим, что наш сайт проведет текстовую онлайн трансляцию матча Рома - Бавария, который состоится 10 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 21:45.

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Теги: Барселона, Рома, онлайн трансляция, голы, Лига Чемпионов, плей-офф, футбол
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