Манчестер Сити – Ливерпуль 1:2 как это было
Манчестер Сити во вторник, 10 апреля, проведет ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором "горожане" на домашнем стадионе сыграют с Ливерпулем.
По мнению букмекеров, фаворитом в данном матче являются команда Хосепа Гвардиолы. Так, на победу Манчестер Сити букмекерская контора bet365 принимает ставки с коэффициентом 1,44. Успех хозяев поля оценивается в 6,0, ничейный исход – 4,75.
Букмекеры из компании William Hill также считают Манчестер Сити фаворитом встречи, принимая ставки на триумф "горожан" с коэффициентом 1,45, а на победу Ливерпуля – 5,75. Ничья в этом поединке оценивается в 4,75.
Последние матчи Манчестер Сити:
|07.04.2018
|Чемпионат Англии
|Манчестер Сити
|МЮ
|2:3
|04.04.2018
|Лига чемпионов
|Ливерпуль
|Манчестер Сити
|3:0
|31.03.2018
|Чемпионат Англии
|Эвертон
|Манчестер Сити
|1:3
|12.03.2018
|Чемпионат Англии
|Сток Сити
|Манчестер Сити
|0:2
|07.03.2018
|Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|Базель
|1:2
Последние матчи Ливерпуля:
|07.04.2018
|Чемпионат Англии
|Эвертон
|Ливерпуль
|0:0
|04.04.2018
|Лига чемпионов
|Ливерпуль
|Манчестер Сити
|3:0
|31.03.2018
|Чемпионат Англии
|Кристал Пэлас
|Ливерпуль
|1:2
|17.03.2018
|Чемпионат Англии
|Ливерпуль
|Уотфорд
|5:0
|10.03.2018
|Чемпионат Англии
|МЮ
|Ливерпуль
|2:1
Последние очные матчи:
|04.04.2018
|Лига чемпионов
|Ливерпуль
|Манчестер Сити
|3:0
|14.01.2018
|Чемпионат Англии
|Ливерпуль
|Манчестер Сити
|4:3
|09.09.2017
|Чемпионат Англии
|Манчестер Сити
|Ливерпуль
|5:0
|19.03.2017
|Чемпионат Англии
|Манчестер Сити
|Ливерпуль
|1:1
|31.12.2016
|Чемпионат Англии
|Ливерпуль
|Манчестер Сити
|1:0
Напомним, что первый поединок 1/4 финала Лиги чемпионов Ливерпуль – Манчестер Сити состоялся 4 апреля в Ливерпуле на стадионе Энфилд и завершился победой Ливерпуля со счетом 3:0
На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Ливерпуль, которая будет доступна в этой статье 10 апреля в 21:45.
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