Манчестер Сити – Ливерпуль 1:2 как это было

Читайте текстовую онлайн трансляцию матча Манчестер Сити - Ливерпуль , который состоится 10 апреля.

Манчестер Сити во вторник, 10 апреля, проведет ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором "горожане" на домашнем стадионе сыграют с Ливерпулем.

По мнению букмекеров, фаворитом в данном матче являются команда Хосепа Гвардиолы. Так, на победу Манчестер Сити букмекерская контора bet365 принимает ставки с коэффициентом 1,44. Успех хозяев поля оценивается в 6,0, ничейный исход – 4,75.

Букмекеры из компании William Hill также считают Манчестер Сити фаворитом встречи, принимая ставки на триумф "горожан" с коэффициентом 1,45, а на победу Ливерпуля – 5,75. Ничья в этом поединке оценивается в 4,75.

Последние матчи Манчестер Сити:

07.04.2018 Чемпионат Англии Манчестер Сити МЮ 2:3 04.04.2018 Лига чемпионов Ливерпуль Манчестер Сити 3:0 31.03.2018 Чемпионат Англии Эвертон Манчестер Сити 1:3 12.03.2018 Чемпионат Англии Сток Сити Манчестер Сити 0:2 07.03.2018 Лига чемпионов Манчестер Сити Базель 1:2

Последние матчи Ливерпуля:

07.04.2018 Чемпионат Англии Эвертон Ливерпуль 0:0 04.04.2018 Лига чемпионов Ливерпуль Манчестер Сити 3:0 31.03.2018 Чемпионат Англии Кристал Пэлас Ливерпуль 1:2 17.03.2018 Чемпионат Англии Ливерпуль Уотфорд 5:0 10.03.2018 Чемпионат Англии МЮ Ливерпуль 2:1

Последние очные матчи:

04.04.2018 Лига чемпионов Ливерпуль Манчестер Сити 3:0 14.01.2018 Чемпионат Англии Ливерпуль Манчестер Сити 4:3 09.09.2017 Чемпионат Англии Манчестер Сити Ливерпуль 5:0 19.03.2017 Чемпионат Англии Манчестер Сити Ливерпуль 1:1 31.12.2016 Чемпионат Англии Ливерпуль Манчестер Сити 1:0

Напомним, что первый поединок 1/4 финала Лиги чемпионов Ливерпуль – Манчестер Сити состоялся 4 апреля в Ливерпуле на стадионе Энфилд и завершился победой Ливерпуля со счетом 3:0

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Ливерпуль, которая будет доступна в этой статье 10 апреля в 21:45.

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