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Манчестер Сити – Ливерпуль 1:2 как это было

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Читайте текстовую онлайн трансляцию матча Манчестер Сити - Ливерпуль , который состоится 10 апреля.
Онлайн трансляция матча Манчестер Сити – Ливерпуль
Онлайн трансляция матча Манчестер Сити – Ливерпуль
Getty Images

Манчестер Сити во вторник, 10 апреля, проведет ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором "горожане" на домашнем стадионе сыграют с Ливерпулем.

По мнению букмекеров, фаворитом в данном матче являются команда Хосепа Гвардиолы. Так, на победу Манчестер Сити букмекерская контора bet365 принимает ставки с коэффициентом 1,44. Успех хозяев поля оценивается в 6,0, ничейный исход – 4,75.

Букмекеры из компании William Hill также считают Манчестер Сити фаворитом встречи, принимая ставки на триумф "горожан" с коэффициентом 1,45, а на победу Ливерпуля – 5,75. Ничья в этом поединке оценивается в 4,75.

Последние матчи Манчестер Сити:

07.04.2018Чемпионат АнглииМанчестер СитиМЮ2:3
04.04.2018Лига чемпионовЛиверпульМанчестер Сити3:0
31.03.2018Чемпионат АнглииЭвертонМанчестер Сити1:3
12.03.2018Чемпионат АнглииСток СитиМанчестер Сити0:2
07.03.2018Лига чемпионовМанчестер СитиБазель1:2

Последние матчи Ливерпуля:

07.04.2018Чемпионат АнглииЭвертонЛиверпуль0:0
04.04.2018Лига чемпионовЛиверпульМанчестер Сити3:0
31.03.2018Чемпионат АнглииКристал ПэласЛиверпуль1:2
17.03.2018Чемпионат АнглииЛиверпульУотфорд5:0
10.03.2018Чемпионат АнглииМЮЛиверпуль2:1

Последние очные матчи:

04.04.2018Лига чемпионовЛиверпульМанчестер Сити3:0
14.01.2018Чемпионат АнглииЛиверпульМанчестер Сити4:3
09.09.2017Чемпионат АнглииМанчестер СитиЛиверпуль5:0
19.03.2017Чемпионат АнглииМанчестер СитиЛиверпуль1:1
31.12.2016Чемпионат АнглииЛиверпульМанчестер Сити1:0

Напомним, что первый поединок 1/4 финала Лиги чемпионов Ливерпуль – Манчестер Сити состоялся 4 апреля в Ливерпуле на стадионе Энфилд и завершился победой Ливерпуля со счетом 3:0

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Ливерпуль, которая будет доступна в этой статье 10 апреля в 21:45.

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Теги: Ливерпуль, Манчестер Сити, онлайн трансляция, голы, Лига Чемпионов, плей-офф, футбол
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