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Манчестер Сити – Ливерпуль: где смотреть матч Лиги чемпионов

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Где смотреть матч Лиги чемпионов Манчестер Сити - Ливерпуль? iSport.ua рассказывает, кто в прямом эфире покажет матч Лиги чемпионов Манчестер Сити - Ливерпуль.
Манчестер Сити - Ливерпуль: где смотреть матч Лиги чемпионов
Манчестер Сити - Ливерпуль: где смотреть матч Лиги чемпионов
Getty Images

Ливерпуль во вторник, 10 апреля, проведет ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором мерсисайдцы на выезде сыграют с Манчестер Сити.

В Украине встречу Ливерпуль – Манчестер Сити в прямом эфире покажет телеканал Футбол 2. Также данный поединок можно посмотреть на каналах МАТЧ! Футбол 1 и Матч ТВ.

Напомним, что первый поединок 1/4 финала Лиги чемпионов Ливерпуль – Манчестер Сити состоялся 4 апреля в Ливерпуле на стадионе Энфилд и завершился победой Ливерпуля со счетом 3:0

Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча, который состоится 10 апреля и начнется в 21:45.

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Теги: Ливерпуль, Манчестер Сити, где смотреть, Лига Чемпионов, плей-офф, футбол
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