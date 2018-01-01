Манчестер Сити – Ливерпуль: где смотреть матч Лиги чемпионов

Где смотреть матч Лиги чемпионов Манчестер Сити - Ливерпуль? iSport.ua рассказывает, кто в прямом эфире покажет матч Лиги чемпионов Манчестер Сити - Ливерпуль.

Ливерпуль во вторник, 10 апреля, проведет ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором мерсисайдцы на выезде сыграют с Манчестер Сити.

В Украине встречу Ливерпуль – Манчестер Сити в прямом эфире покажет телеканал Футбол 2. Также данный поединок можно посмотреть на каналах МАТЧ! Футбол 1 и Матч ТВ.

Напомним, что первый поединок 1/4 финала Лиги чемпионов Ливерпуль – Манчестер Сити состоялся 4 апреля в Ливерпуле на стадионе Энфилд и завершился победой Ливерпуля со счетом 3:0

Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча, который состоится 10 апреля и начнется в 21:45.

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