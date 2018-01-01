Рома – Барселона: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

Барселона является фаворитом по мнению букмекеров в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против Ромы.

Барселона во вторник, 10 апреля, проведет ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором на выезде сыграет с итальянской Рому.

По мнению букмекеров, фаворитом в данном матче являются "блаугранас". Так, на победу Барселоны букмекерская контора bet365 принимает ставки с коэффициентом 1,61. Успех римского клуба оценивается в 4,5, ничейный исход – 4,5.

Букмекеры из компании William Hill также считают команду Эрнесто Вальверде фаворитом встречи, принимая ставки на ее триумф с коэффициентом 1,6, а на победу "волков" – 4,75. Ничья в этом поединке оценивается в 4,25.

Напомним, первый поединок 1/4 финала Лиги чемпионов Барселона – Рома состоялся 4 апреля на стадионе Камп Ноу в Барселоне и завершился победой каталонцев со счетом 4:1.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча, который состоится 10 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 21:45.

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