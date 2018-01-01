Рома – Барселона: где смотреть матч Лиги чемпионов

Где смотреть матч Лиги чемпионов Рома - Барселона? iSport.ua рассказывает, кто в прямом эфире покажет матч Лиги чемпионов Рома - Барселона.

Барселона во вторник, 10 апреля, проведет ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором на выезде сыграет с итальянской Рому.

В Украине встречу Рома - Барселона в прямом эфире покажет телеканал Футбол 1. Также данный поединок можно посмотреть на канале МАТЧ! Футбол 2.

Напомним, первый поединок 1/4 финала Лиги чемпионов Барселона – Рома состоялся 4 апреля на стадионе Камп Ноу в Барселоне и завершился победой каталонцев со счетом 4:1.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча, который состоится 10 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 21:45.

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