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Рома – Барселона: где смотреть матч Лиги чемпионов

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Где смотреть матч Лиги чемпионов Рома - Барселона? iSport.ua рассказывает, кто в прямом эфире покажет матч Лиги чемпионов Рома - Барселона.
Рома - Барселона: где смотреть матч Лиги чемпионов
Рома - Барселона: где смотреть матч Лиги чемпионов
Getty Images

Барселона во вторник, 10 апреля, проведет ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором на выезде сыграет с итальянской Рому.

В Украине встречу Рома - Барселона в прямом эфире покажет телеканал Футбол 1. Также данный поединок можно посмотреть на канале МАТЧ! Футбол 2.

Напомним, первый поединок 1/4 финала Лиги чемпионов Барселона – Рома состоялся 4 апреля на стадионе Камп Ноу в Барселоне и завершился победой каталонцев со счетом 4:1.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча, который состоится 10 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 21:45.

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Теги: Барселона, Рома, где смотреть, Лига Чемпионов, плей-офф, футбол
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