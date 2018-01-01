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Манчестер Сити – Ливерпуль: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

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Манчестер Сити сыграет с Ливерпулем в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Прогноз на матч Ман Сити - Ливерпуль
Прогноз на матч Ман Сити - Ливерпуль
Getty Images

Манчестер Сити во вторник, 10 апреля, проведет ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором "горожане" на домашнем стадионе сыграют с Ливерпулем.

По мнению букмекеров, фаворитом в данном матче являются команда Хосепа Гвардиолы. Так, на победу Манчестер Сити букмекерская контора bet365 принимает ставки с коэффициентом 1,44. Успех хозяев поля оценивается в 6,0, ничейный исход – 4,75.

Букмекеры из компании William Hill также считают Манчестер Сити фаворитом встречи, принимая ставки на триумф "горожан" с коэффициентом 1,45, а на победу Ливерпуля – 5,75. Ничья в этом поединке оценивается в 4,75.

Напомним, что первый поединок 1/4 финала Лиги чемпионов Ливерпуль – Манчестер Сити состоялся 4 апреля в Ливерпуле на стадионе Энфилд и завершился победой Ливерпуля со счетом 3:0

Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча, который состоится 10 апреля и начнется в 21:45.

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Теги: Ливерпуль, Манчестер Сити, Лига Чемпионов, плей-офф, футбол, прогнозы на спорт
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