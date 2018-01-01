Роналду на тренировке Реала повторил свой шедевр в ворота Ювентуса
Криштиану Роналду опять забил бисиклетой на тренировке.
Португальский нападающий Реала Криштиану Роналду отличился красивым голом через себя на тренировке перед матчем с Атлетико.
При этом, Роналду никак не отреагировал на красивое и результативное завершение подачи от Карвахаля.
Посреди недели Криштиану забил такой гол Ювентусу в 1/4 финала Лиги чемпионов, а за день до этого сделал то же самое на тренировке.
Напомним, мадридский Реал одержал победу над Ювентусом со счетом 3:0 на выезде в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что Роналду установил рекорд Лиги чемпионов.
Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Полная версия правил