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Роналду на тренировке Реала повторил свой шедевр в ворота Ювентуса

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Криштиану Роналду опять забил бисиклетой на тренировке.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
realmadrid.com

Португальский нападающий Реала Криштиану Роналду отличился красивым голом через себя на тренировке перед матчем с Атлетико.

При этом, Роналду никак не отреагировал на красивое и результативное завершение подачи от Карвахаля.

Посреди недели Криштиану забил такой гол Ювентусу в 1/4 финала Лиги чемпионов, а за день до этого сделал то же самое на тренировке.

Напомним, мадридский Реал одержал победу над Ювентусом со счетом 3:0 на выезде в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Роналду установил рекорд Лиги чемпионов

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Теги: Криштиану Роналду, Реал, видео
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