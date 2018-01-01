Роналду на тренировке Реала повторил свой шедевр в ворота Ювентуса

Криштиану Роналду опять забил бисиклетой на тренировке.

Португальский нападающий Реала Криштиану Роналду отличился красивым голом через себя на тренировке перед матчем с Атлетико.

При этом, Роналду никак не отреагировал на красивое и результативное завершение подачи от Карвахаля.

Посреди недели Криштиану забил такой гол Ювентусу в 1/4 финала Лиги чемпионов, а за день до этого сделал то же самое на тренировке.

Напомним, мадридский Реал одержал победу над Ювентусом со счетом 3:0 на выезде в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Роналду установил рекорд Лиги чемпионов.

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