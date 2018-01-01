Салах признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Мохамед Салах помог Ливерпулю разгромить Манчестер Сити.
Нападающий Ливерпуля Мохамед Салах стал лучшим игроком недели Лиги чемпионов.
По итогам голосования на официальном сайте УЕФА, египтянин набрал 57% голосов.
Напомним, в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов Ливерпуль обыграл Манчестер Сити со счетом 3:0, а Салах забил гол и сделал голевую передачу.
🔝 Лучшим игроком недели в #ЛигаЧемпионов был признан Мохамед Салах! 👏👏👏 pic.twitter.com/2lrgKKsZpc— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 6 апреля 2018 г.
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