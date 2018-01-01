Салах признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Мохамед Салах помог Ливерпулю разгромить Манчестер Сити.

Нападающий Ливерпуля Мохамед Салах стал лучшим игроком недели Лиги чемпионов.

По итогам голосования на официальном сайте УЕФА, египтянин набрал 57% голосов.

Напомним, в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов Ливерпуль обыграл Манчестер Сити со счетом 3:0, а Салах забил гол и сделал голевую передачу.

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