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Салах признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

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Мохамед Салах помог Ливерпулю разгромить Манчестер Сити.
Мохамед Салах
Мохамед Салах
twitter.com/LFC

Нападающий Ливерпуля Мохамед Салах стал лучшим игроком недели Лиги чемпионов. 

По итогам голосования на официальном сайте УЕФА, египтянин набрал 57% голосов.

Напомним, в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов Ливерпуль обыграл Манчестер Сити со счетом 3:0, а Салах забил гол и сделал голевую передачу.

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