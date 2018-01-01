Служба безопасности Энфилда выбесила Пепа Гвардиолу

"Горожане" пережили стресс, когда добирались на легендарный Энфилд Роуд.

Накануне четвертьфинала ЛЧ с Ливерпулем автобус с игроками Сити подвергся атаке болельщиков "красных".

Фанаты забросали автобус бутылками, ракетами и дымовыми шашками, что вызвало гнев тренера "горожан" Пепа Гвардиолы. Испанский коуч упрекнул службу безопасности стадиона.

"Спасибо, что защитили нас, большое спасибо! Я ценю то, что вы сделали. Позор!" – кинул Пеп на входе на арену.

Тренер продолжил разнос на пресс-конференции: "Мы приехали сюда играть в футбол и не очень понимаем эту ситуацию. Полиция знала, что такое может произойти, но не приняла меры. Год назад подобное произошло в Дортмунде. Наш автобус разбит – я не ждал от болельщиков такого клуба, как Ливерпуль, подобных вещей. Надеюсь, это не повторится".

Напомним, Ливерпуль разгромил Манчестер Сити в первом поединке 1/4 финала Лиги чемпионов. Смотри также видео голов и обзор матча Ливерпуль – Манчестер Сити.

Стоит отметить, что "горожане" показали худшую игру при Хосепе Гвардиоле.

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