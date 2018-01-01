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УЕФА начал производство против Ромы из-за появления флага ДНР на трибунах

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ФФУ поблагодарила УЕФА за оперативное начало производства.
УЕФА начал производство в отношении Ромы
УЕФА начал производство в отношении Ромы
Getty Images

УЕФА открыл дело против Ромы из-за флага самопровозглашенной ДНР, который появился на трибунах во время матча 1/8 Лиги чемпионов с Шахтером в Риме. Об этом сообщил президент ФФУ Андрей Павелко.

"Федерация футбола Украины благодарна УЕФА за оперативную реакцию и начало производства относительно появления на трибунах запрещенной символики пророссийских террористических группировок, воюющих против Украины на Донбассе. Совместно мы должны сделать все возможное, чтобы подобные инциденты не повторялись на матчах, которые проходят под эгидой ФФУ, УЕФА и ФИФА. Также мы надеемся, что в ближайшее время подобная символика будет официально запрещена FARE (Football Against Racism in Europe - ред.). Мы не позволим использовать футбол для пропаганды терроризма, экстремизма и дискриминации", - цитирует Павелко сайт ФФУ.

Комитет УЕФА рассмотрит вопрос 31 мая.

ФФУ отправила запрос открыть дисциплинарное производство по факту появления запрещенной символики на матче еще 16 марта, а 29 марта обратилась к FARE, борющейся с проявлениями расизма и ксенофобии, с просьбой  включить символику террористических организации ДНР и ЛНР в перечень запрещенных для демонстрации на футбольных матчах.

Ранее сообщалось, что ФФУ пожизненно дисквалифицировала 18 футболистов за участие в матчах в ДНР.

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Теги: Андрей Павелко, ФФУ, УЕФА, Рома, Шахтер
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