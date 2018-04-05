На иранском телевидении эмблема Ромы подверглась цензуре
Режиссеры заблюрили соски волчицы на эмблеме римского клуба.
Герб Ромы подвергся цензуре иранского телевидения. Во время трансляции 1/4 матча Лиги чемпионов Барселона - Рома в кадр вместе с ведущим попала эмблема римлян с замыленными сосками волчицы, кормящей основателей Рима.
Согласно легенде, двух братьев Ромула и Рема после рождения в корзине пустили по реке Тибр. Когда их прибило к берегу, младенцев нашла волчица и вскормила как своих детенышей - именно этот эпизод и изображен на гербе римского клуба.
Ранее сообщалось, что Барселона разгромила Рому в первом матче 1/4 Лиги чемпионов со счетом 4:1.
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