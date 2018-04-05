На иранском телевидении эмблема Ромы подверглась цензуре

Режиссеры заблюрили соски волчицы на эмблеме римского клуба.

Герб Ромы подвергся цензуре иранского телевидения. Во время трансляции 1/4 матча Лиги чемпионов Барселона - Рома в кадр вместе с ведущим попала эмблема римлян с замыленными сосками волчицы, кормящей основателей Рима.

Эмблему Ромы заблюрили на иранском ТВ

Согласно легенде, двух братьев Ромула и Рема после рождения в корзине пустили по реке Тибр. Когда их прибило к берегу, младенцев нашла волчица и вскормила как своих детенышей - именно этот эпизод и изображен на гербе римского клуба.

Ранее сообщалось, что Барселона разгромила Рому в первом матче 1/4 Лиги чемпионов со счетом 4:1.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!