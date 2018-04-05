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На иранском телевидении эмблема Ромы подверглась цензуре

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Режиссеры заблюрили соски волчицы на эмблеме римского клуба.
На эмблеме Ромы изображена волчица, кормящая детей
На эмблеме Ромы изображена волчица, кормящая детей
Getty Images

Герб Ромы подвергся цензуре иранского телевидения. Во время трансляции 1/4 матча Лиги чемпионов Барселона - Рома в кадр вместе с ведущим попала эмблема римлян с замыленными сосками волчицы, кормящей основателей Рима.

Эмблему Ромы заблюрили на иранском ТВ
Эмблему Ромы заблюрили на иранском ТВ

Согласно легенде, двух братьев Ромула и Рема после рождения в корзине пустили по реке Тибр. Когда их прибило к берегу, младенцев нашла волчица и вскормила как своих детенышей - именно этот эпизод и изображен на гербе римского клуба.

Ранее сообщалось, что Барселона разгромила Рому в первом матче 1/4 Лиги чемпионов со счетом 4:1.

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Теги: Рома, Барселона, эмблема, цензура
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