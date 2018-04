Барселона установила рекорд ЛЧ по автоголам соперников

Барселона на Камп Ноу обыграла Рому со счетом 4:1 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Римляне пришли на помощь каталонцам - первые два мяча гости самостоятельно отправили в свои ворота.

Таким образом, в текущем сезоне соперники Барселоны забили 5 автоголов, что является рекордом для одного розыгрыша турнира.

Кроме Де Росси и Маноласа, оформивших автоголы в матче с Ромой, подобным отметились Жереми Матье и Себастьян Коатес (оба Спортинг в разных матчах) и Димитриос Николау (Олимпиакос).

