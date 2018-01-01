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Барселона установила рекорд ЛЧ по автоголам соперников

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Ни одна команда в истории Лиги чемпионов не забивала столько раз благодаря автоголам.
Барселона установила рекорд Лиги чемпионов
Барселона установила рекорд Лиги чемпионов
Getty Images

Барселона на Камп Ноу обыграла Рому со счетом 4:1 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Римляне пришли на помощь каталонцам - первые два мяча гости самостоятельно отправили в свои ворота.

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Таким образом, в текущем сезоне соперники Барселоны забили 5 автоголов, что является рекордом для одного розыгрыша турнира.

Кроме Де Росси и Маноласа, оформивших автоголы в матче с Ромой, подобным отметились Жереми Матье и Себастьян Коатес (оба Спортинг в разных матчах) и Димитриос Николау (Олимпиакос).

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Стоит отметить, что лучшим бомбардиром Барселоны в текущем розыгрыше Лиги чемпионов является Лионель Месси, который забил 6 голов, что лишь на 1 мяч больше, чем количество автоголов.

Ранее сообщалось, что полузащитник Ливерпуля Джеймс Милнер повторил рекорд Лиги чемпионов.

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Теги: Барселона, Лига Чемпионов, футбол, рекорд, автогол
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