Барселона установила рекорд ЛЧ по автоголам соперников
Барселона на Камп Ноу обыграла Рому со счетом 4:1 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Римляне пришли на помощь каталонцам - первые два мяча гости самостоятельно отправили в свои ворота.
Читай также: Тренер Баварии установил рекорд Лиги чемпионов
Таким образом, в текущем сезоне соперники Барселоны забили 5 автоголов, что является рекордом для одного розыгрыша турнира.
Кроме Де Росси и Маноласа, оформивших автоголы в матче с Ромой, подобным отметились Жереми Матье и Себастьян Коатес (оба Спортинг в разных матчах) и Димитриос Николау (Олимпиакос).
5 - Barcelona have benefited from more own goals this CL season than any other team has in one season in Champions League history. Helpful.— OptaJohan (@OptaJohan) 4 квітня 2018 р.
Читай также: Месси не реализовал шесть из девяти пенальти в Кубке Испании
Стоит отметить, что лучшим бомбардиром Барселоны в текущем розыгрыше Лиги чемпионов является Лионель Месси, который забил 6 голов, что лишь на 1 мяч больше, чем количество автоголов.
Ранее сообщалось, что полузащитник Ливерпуля Джеймс Милнер повторил рекорд Лиги чемпионов.
Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.
Полная версия правил