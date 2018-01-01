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Пике: Автоголы Ромы – это не просто удача

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Барселона разгромила Рому в первом матче 1/4 финала ЛЧ.
Жерар Пике
Жерар Пике
instagram.com/3gerardpique

Защитник Барселоны Жерар Пике прокомментировал победу над Ромой в 1/4 финала Лиги чемпионов (4:1).

"Многие говорили, что нам будет легко, но Рома билась за свое имя. Да, они играли немного глубже, чем мы ожидали, но они все равно показали хороший футбол.

То, что наши соперники забивают в свои ворота, – это не просто удача. Такие вещи происходят по определенным причинам. Думаю, что если такие голы залетают, это связано с нашим высоким прессингом и давлением в атаке. Мяч больше находится в штрафной соперника, чем в их других матчах", – передает слова Пике официальный сайт УЕФА.

Смотри также видео голов и обзор матча Барселона – Рома.

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Теги: Жерар Пике, Барселона, Рома, Лига чемпионов, футбол
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