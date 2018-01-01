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Гвардиола – о поражении Ливерпулю: У нас есть еще 90 минут

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Главный тренер Манчестер Сити верит в свою команду.
Пеп Гвардиола
Пеп Гвардиола
Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола поделился впечатлением о поражении Ливерпулю (0:3) в выездном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Мы не создали голевых моментов, поскольку Ливерпуль глубоко оборонялся. Нам нужно было забить один гол, но мы это сделать не смогли.

Теперь никто не верит, что Манчестер Сити выйдет в полуфинал Лиги чемпионов. Мы попробуем убедить себя в обратном завтра. Я верю в свою команду. Она многое мне демонстрировала по ходу этого сезона. У нас впереди 90 минут. Мы попробуем сделать это в ответной игре", – передает слова Гвардиолы пресс-служба Ман Сити.

Напомним, ответная встреча пройдет на стадионе Этихад в Манчестере 10 апреля. 

Ранее Юрген Клопп также прокомментировал первую игру с Манчестер Сити.

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Теги: Хосеп Гвардиола, Манчестер Сити, Ливерпуль, Лига чемпионов, футбол
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