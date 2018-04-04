Клопп: Ливерпулю нужно было больше играть в футбол во втором тайме

Главный тренер Ливерпуля прокомментировал исход первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов.

Юрген Клопп прокомментировал домашнюю победу над Манчестер Сити в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Не ожидали такого результата, но Ливерпулю нужно было больше играть в футбол во втором тайме. Соперник не имел большого количества голевых моментов, но и мы не слишком-то много играли в футбол. Этот матч – лишь первая часть. 3:0 – это хорошо.

Первый тайм был отличным. Так должен выглядеть футбол. Если бы мы могли лучше контролировать игру в матчах с такими командами, как Ман Сити, то были бы ближе к ним в турнирной таблице чемпионата Англии.

Мы потеряли Салаха из-за травмы и Хендерсона, который пропустит ответную игру из-за перебора желтых карточек. Это не очень хорошо. Мохамед сказал, что чувствует себя хорошо, но это мы еще проверим.

Если мы хотим видеть больше таких матчей, как сегодня, Премьер-лига должна задуматься над расписанием. Наш ближайший матч с Эвертоном вряд ли создаст для нас проблемы. Теперь нужно подобрать игроков для, как говорят люди, самого большого матча сезона. Если я не выпущу 11 лучших игроков в матче с Эвертоном, то вы знаете, что произойдет", – приводит слова немецкого специалиста BBC.

Напомним, Ливерпуль неожиданно разгромил Манчестер Сити в первом четвертьфинальном поединке ЛЧ. Смотри также видео голов и обзор матча Ливерпуль – Манчестер Сити.

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