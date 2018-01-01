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Ливерпуль – Манчестер Сити 3:0 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

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Ливерпуль на своем поле разбил Ман Сити в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Ливерпуль на своем поле разбил Ман Сити в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов
Ливерпуль на своем поле разбил Ман Сити в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов
twitter.com/LFC

Ливерпуль в пером четвертьфинальном матче Лиги чемпионов в родных стенах разобрался с Манчестер Сити. 

1-й тайм 

2-й тайм

Ливерпуль – Манчестер Сити 3:0
Голы: Салах, 12, Окслейд-Чемберлен, 21, Мане, 31

Ливерпуль: Кариус – Александер-Арнольд, Ван Дейк, Ловрен, Робертсон – Окслейд-Чемберлен (Морено, 85), Хендерсон, Милнер – Салах (Вейналдум, 53), Фирмино (Соланке, 71), Мане.

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Компани, Отаменди, Ляпорт – Фернандиньо – Де Брюйне, Гюндоган (Стерлинг, 57) – Д. Силва, Габриэль Жезус, Сане.

Предупреждения: Хендерсон – Отаменди, Габриэль Жезус, Де Брюйне, Стерлинг.

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Теги: футбол, Ливерпуль, Манчестер Сити, Лига Чемпионов
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