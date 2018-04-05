Ливерпуль неожиданно разгромил Манчестер Сити

В Англии состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов.

Ливерпуль сумел одержать победу над Манчестер Сити в первом поединке 1/4 финала Лиги чемпионов.

Матч команды начали довольно активно, демонстрируя высокие скорости на стартовом отрезке. Впрочем, данная манера игры присуща английскому футболу. Уже на 10-й минуте хозяевам удалось открыть счет. Де Брюйне неудачно разыграл угловой, после чего последовала контратака в сторону ворот “горожан“. Фирмино с выгодной позиции пробил слишком слабо, однако со второй попытки Салах все же забил свой 38-й гол в сезоне.

Подопечные Клоппа не стали отсиживаться в обороне, а, наоборот, продолжали нагнетать, что принесло свои плоды. Окслейд-Чемберлен подхватил мяч в центре поля и решил пробить с метров 25-ти. Получилось эффектно.

Ну а добил коллектив из Манчестера сенегальский форвард Мане. Он откликнулся на передачу Салаха с правого фланга, и ударом голов довел счет до разгромного.

Во второй половине встречи “голубые“ пытались всячески атаковать, но защита Ливерпуля в этот вечер действовала отменно.

Таким образом, мерсисайдцы добились неожиданного результата, после чего их шансы на выход в полуфинал гораздо увеличились. Ответная игра запланирована на 10 апреля на стадионе Этихад.

Ливерпуль – Манчестер Сити 3:0

Голы: Салах, 12, Окслейд-Чемберлен, 21, Мане, 31

Ливерпуль: Кариус – Александер-Арнольд, Ван Дейк, Ловрен, Робертсон – Окслейд-Чемберлен (Морено, 85), Хендерсон, Милнер – Салах (Вейналдум, 53), Фирмино (Соланке, 71), Мане

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Компани, Отаменди, Ляпорт – Фернандиньо – Де Брюйне, Гюндоган (Стерлинг, 57) – Д. Силва, Габриэль Жезус, Сане

Предупреждения: Хендерсон – Отаменди, Габриэль Жезус, Де Брюйне, Стерлинг