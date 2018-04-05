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Барселона уверенно обыграла Рому

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Каталонский клуб практически гарантировал себе выход в полуфинал Лиги чемпионов.
Барселона без проблем обыграла Рому
Барселона без проблем обыграла Рому
twitter.com/FCBarcelona

Барселона уверенно обыграла итальянскую Рому в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе Камп Ноу и завершилась победой хозяев поля со счетом 4:1. 

Счет был открыт на 38-й минуте: Барселона вышла вперед при помощи автогола Даниэле Де Росси. Капитан римлян неудачно срезал мяч в ворота, перехватывая проникающую передачу Андреса Иньесты. 

Следующий мяч игрок Ромы Костас Манолас также отправил в свои ворота. Неудачный рикошет от штанги после удара Самуэля Юмтити пришелся Маноласу прямо в колено, и мяч отскочил в ворота. 

Третий гол Барселоны был забит на 59-й минуте. Вратарь итальянского клуба Алисон отразил мяч сразу после удара Луиса Суареса, но его поймал Жерар Пике и легко пробил мимо голкипера. 

На 80-й минуте Эдин Джеко сократил отставание своей команды, но уже через семь минут преимущество в три мяча восстановил Суарес, забивший после неудачной игры защитника. 

Отметим, что ответная встреча между Ромой и Барселоной пройдет 10 апреля в Риме.

Барселона – Рома 4:1

Голы: Де Росси, 38 (в свои ворота), Манолас, 55 (в свои ворота), Пике, 59, Л. Суарес, 87 – Джеко, 80

Барселона: Тер Штеген – Семеду, Пике, Умтити, Альба – Роберто (Гомеш, 83), Ракитич, Бускетс (Паулиньо, 66), Иньеста (Д. Суарес) – Месси, Луис Суарес.

Рома: Алиссон – Перес, Фасио, Манолас, Коларов – Пеллегрини (Гоналон, 60), Де Росси, 77 (Дефрель), Строотман – Флоренци (Эль Шаарави, 72), Джеко, Перотти.

Предупреждения: Коларов, Строотман.

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Теги: Барселона, Рома, отчет, обзор матча, Лига Чемпионов, плей-офф, футбол
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