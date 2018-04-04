Барселона – Рома 4:1 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Каталонская Барселона без особых проблем обыграла Рому в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Барселона благодаря двум автоголам победила итальянскую Рому в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.
1-й тайм
2-й тайм
Барселона – Рома 4:1
Голы: Де Росси, 38 (в свои ворота), Манолас, 55 (в свои ворота), Пике, 59, Л. Суарес, 87 – Джеко, 80
Барселона: Тер Штеген – Семеду, Пике, Умтити, Альба – Роберто (Гомеш, 83), Ракитич, Бускетс (Паулиньо, 66), Иньеста (Д. Суарес) – Месси, Луис Суарес.
Рома: Алиссон – Перес, Фасио, Манолас, Коларов – Пеллегрини (Гоналон, 60), Де Росси, 77 (Дефрель), Строотман – Флоренци (Эль Шаарави, 72), Джеко, Перотти.
Предупреждения: Коларов, Строотман.
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