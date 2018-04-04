Барселона – Рома 4:1 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Каталонская Барселона без особых проблем обыграла Рому в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Барселона без особых проблем обыграла Рому в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов twitter.com/FCBarcelona

Барселона благодаря двум автоголам победила итальянскую Рому в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

1-й тайм

2-й тайм

Барселона – Рома 4:1

Голы: Де Росси, 38 (в свои ворота), Манолас, 55 (в свои ворота), Пике, 59, Л. Суарес, 87 – Джеко, 80

Барселона: Тер Штеген – Семеду, Пике, Умтити, Альба – Роберто (Гомеш, 83), Ракитич, Бускетс (Паулиньо, 66), Иньеста (Д. Суарес) – Месси, Луис Суарес.

Рома: Алиссон – Перес, Фасио, Манолас, Коларов – Пеллегрини (Гоналон, 60), Де Росси, 77 (Дефрель), Строотман – Флоренци (Эль Шаарави, 72), Джеко, Перотти.

Предупреждения: Коларов, Строотман.

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