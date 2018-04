Фанаты Ливерпуля атаковали автобус Ман Сити накануне матча Лиги чемпионов

Болельщики Ливерпуля атаковали автобус Манчестер Сити на подъезде к Энфилду накануне матча 1/4 финала Лиги чемпионов.

Отмечается, что мерсисайдцы "встретили" автобус "горожан", с игроками и персоналом клуба, бутылками и камнями. Также в ход пошли разные пиротехнические средства, сообщает ESPN.

City bus arrives at Anfield. A few cans, flares and bottles thrown at it. The smashed bottle (which you can see towards the end of the vid) nearly landed on my head, which would’ve served me right tbf pic.twitter.com/NgMep0LAhP