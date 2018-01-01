Бэйл не стал праздновать невероятный гол Роналду в ворота Ювентуса

Гарет Бэйл никак не отреагировал на гол ударом через себя в исполнении Криштиану Роналду в ворота туринского Ювентуса.

Криштиану Роналду отличился сумасшедшим голов в ворота туринского Ювентуса на 64-й минуте игры. Португалец после верховой передачи решил пробить ножницами и сделал счет – 2:0.

После гола Роналду вся лава запасных мадридцев взорвалась овациями и только Гарет Бэйл проигнорировал удар ножницами своего партнера. Валлиец остался сидеть на своем месте, а на его лице так и не проступили эмоции.

IMPASIBLE. Bale NO SE INMUTÓ después de que Cristiano ABRIERA el MARCADOR. El SEGUIMIENTO EXCLUSIVO YA en #ChampionsTotal en @laSextaTV pic.twitter.com/FEmWd9P80U — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 3 апреля 2018 г.

Добавим, что Бэйл попал в заявку Реала на матч с Ювентусом, но на футбольное поле так и не вышел.

Ранее сообщалось, что Роналду оттачивал свой шедевр Ювентусу на тренировке накануне.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!