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Бэйл не стал праздновать невероятный гол Роналду в ворота Ювентуса

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Гарет Бэйл никак не отреагировал на гол ударом через себя в исполнении Криштиану Роналду в ворота туринского Ювентуса.
Гарет Бэйл
Гарет Бэйл
Getty Images

Криштиану Роналду отличился сумасшедшим голов в ворота туринского Ювентуса на 64-й минуте игры. Португалец после верховой передачи решил пробить ножницами и сделал счет – 2:0.

После гола Роналду вся лава запасных мадридцев взорвалась овациями и только Гарет Бэйл проигнорировал удар ножницами своего партнера. Валлиец остался сидеть на своем месте, а на его лице так и не проступили эмоции. 

Добавим, что Бэйл попал в заявку Реала на матч с Ювентусом, но на футбольное поле так и не вышел.

Ранее сообщалось, что Роналду оттачивал свой шедевр Ювентусу на тренировке накануне.

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Теги: футбол
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