Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Хайнкес установил рекорд Лиги чемпионов

Комментариев: 0
Наставник Баварии вошел в историю Лиги чемпионов.
Юпп Хайнкес
Юпп Хайнкес
Getty Images

Главный тренер Баварии Юпп Хайнкес установил рекорд Лиги чемпионов. Его команда пропустила гол в матче с Севильей в 1/4 финала Лиги чемпионов, но в итоге одержала победу – 2:1 на выезде

Эта победа стала 12-й подряд для Юппа Хайнкеса в главном еврокубковом клубном турнире. Ранее добиться такого показателя не удавалось ни одному из тренеров.

Напомним, Хайнкес возглавил Баварию уже после старта нынешнего сезона. Групповой этап Лиги чемпионов он завершил с 4 победами, после чего дважды обыграл Бешикташ в 1/8 финала. 

Ранее специалист работал с Баварией в сезоне-2012/13, когда серией из 5 побед привел свою команду к триумфу в турнире.

Ранее сообщалось, что Мюллер повторил рекорд Лама в Лиге чемпионов.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Юпп Хайнкес, Бавария, Лига чемпионов, Севилья, рекорд
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь