Наставник Баварии вошел в историю Лиги чемпионов.

Главный тренер Баварии Юпп Хайнкес установил рекорд Лиги чемпионов. Его команда пропустила гол в матче с Севильей в 1/4 финала Лиги чемпионов, но в итоге одержала победу – 2:1 на выезде.

Эта победа стала 12-й подряд для Юппа Хайнкеса в главном еврокубковом клубном турнире. Ранее добиться такого показателя не удавалось ни одному из тренеров.

Напомним, Хайнкес возглавил Баварию уже после старта нынешнего сезона. Групповой этап Лиги чемпионов он завершил с 4 победами, после чего дважды обыграл Бешикташ в 1/8 финала.

Ранее специалист работал с Баварией в сезоне-2012/13, когда серией из 5 побед привел свою команду к триумфу в турнире.

Ранее сообщалось, что Мюллер повторил рекорд Лама в Лиге чемпионов.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!