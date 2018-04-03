Джорджина Родригес с изумлением отреагировала на шедевр Роналду

Девушка Криштиану Роналду опубликовала свою реакцию на гол любимого.

Нападающий Реала Криштиану Роналду стал героем первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против Ювентуса. Португалец сделал дубль, в том числе забил шедевральный второй гол , а его Реал Мадрид разгромил соперника со счетом 3:0.

После гола Роналду через себя португальцу аплодировали даже фанаты туринцев, а журналисты поражались высотой, на которую игрок взлетел перед ударом.

Девушка Криштиану Роналду, Джорджина Родригес, не сумела сдержать эмоции и через соцсети показала свою изумительную реакцию на гол ножницами своего любимого.

Джорджина поделилась фото через Story Instagram, добавив к фото гола сердечко и картинку с изумленным лицом.

Сам Криштиану также поделился видео своего гола, подписав его "У тяжелой работы есть награды".

Hard work pays off! Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) 3 Апр 2018 в 4:23 PDT

Отметим, что на пресс-конференции после матча наставник Реала Зинедин Зидан без скромности заявил, что его гол Байеру был красивее. Выбирайте и вы, какой гол в истории Лиги чемпионов считаете самым красивым.