Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Джорджина Родригес с изумлением отреагировала на шедевр Роналду

Комментариев: 0
Девушка Криштиану Роналду опубликовала свою реакцию на гол любимого.
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес
instagram.com

Нападающий Реала Криштиану Роналду стал героем первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против Ювентуса. Португалец сделал дубль, в том числе забил шедевральный второй гол , а его Реал Мадрид разгромил соперника со счетом 3:0.

После гола Роналду через себя португальцу аплодировали даже фанаты туринцев, а журналисты поражались высотой, на которую игрок взлетел перед ударом.

Девушка Криштиану Роналду, Джорджина Родригес, не сумела сдержать эмоции и через соцсети показала свою изумительную реакцию на гол ножницами своего любимого.

Джорджина поделилась фото через Story Instagram, добавив к фото гола сердечко и картинку с изумленным лицом.

Сам Криштиану также поделился видео своего гола, подписав его "У тяжелой работы есть награды".

 

Hard work pays off!

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Отметим, что на пресс-конференции после матча наставник Реала Зинедин Зидан без скромности заявил, что его гол Байеру был красивее. Выбирайте и вы, какой гол в истории Лиги чемпионов считаете самым красивым.

Поделись:
Теги: Криштиану Роналду, Джорджина Родригес, Реал, Лига Чемпионов
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь