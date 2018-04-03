Джорджина Родригес с изумлением отреагировала на шедевр Роналду
Нападающий Реала Криштиану Роналду стал героем первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против Ювентуса. Португалец сделал дубль, в том числе забил шедевральный второй гол , а его Реал Мадрид разгромил соперника со счетом 3:0.
После гола Роналду через себя португальцу аплодировали даже фанаты туринцев, а журналисты поражались высотой, на которую игрок взлетел перед ударом.
Девушка Криштиану Роналду, Джорджина Родригес, не сумела сдержать эмоции и через соцсети показала свою изумительную реакцию на гол ножницами своего любимого.
Джорджина поделилась фото через Story Instagram, добавив к фото гола сердечко и картинку с изумленным лицом.
Сам Криштиану также поделился видео своего гола, подписав его "У тяжелой работы есть награды".
Отметим, что на пресс-конференции после матча наставник Реала Зинедин Зидан без скромности заявил, что его гол Байеру был красивее. Выбирайте и вы, какой гол в истории Лиги чемпионов считаете самым красивым.
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