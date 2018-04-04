Ибрагимович потроллил Роналду за гол бисиклетой

Златан Ибрагимович намекнул на свой недавний гол с 40 метров.

Форвард Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович дал комментарий голу Криштиану Роналду в ворота Ювентуса ударом через себя.

"Гол был красивый. Но пусть он попробует сделать это с 40 метров", - подшутил Златан.

Напомним, Ибрагимович забил красивый гол с 40 метров и оформил дубль в своем дебютном матче за Лос-Анджелес Гэлакси.

Мадридский Реал одержал победу над Ювентусом со счетом 3:0 на выезде в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Роналду установил рекорд Лиги чемпионов.

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