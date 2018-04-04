Ибрагимович потроллил Роналду за гол бисиклетой
Златан Ибрагимович намекнул на свой недавний гол с 40 метров.
Форвард Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович дал комментарий голу Криштиану Роналду в ворота Ювентуса ударом через себя.
"Гол был красивый. Но пусть он попробует сделать это с 40 метров", - подшутил Златан.
Напомним, Ибрагимович забил красивый гол с 40 метров и оформил дубль в своем дебютном матче за Лос-Анджелес Гэлакси.
Мадридский Реал одержал победу над Ювентусом со счетом 3:0 на выезде в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что Роналду установил рекорд Лиги чемпионов.
Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Полная версия правил
он намекает на свой гол "бисеклетой" с 40 метров в ворота сборной Англии !!!
валенки