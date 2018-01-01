Роналду оттачивал свой шедевр Ювентусу на тренировке накануне

Перед первым матчем 1/4 финала Лиги чемпионов Криштиану Роналду на тренировке забил похожий мяч тому, чтобы был забит в матче.

Нападающий Реала Криштиану Роналду забил шедевральный гол в ворота Ювентуса, а его Реал Мадрид разгромил соперника со счетом 3:0.

После гола Роналду через себя португальцу аплодировали даже фанаты туринцев, а журналисты поражались высотой, на которую игрок взлетел перед ударом.

Впрочем, сам Роналду явно был не удивлен этим ударом и голом, ведь его он тренировал на открытой тренировке перед матчем с Ювентусом, о чем свидетельствуют опубликованные фото.

Cristiano Ronaldo in training yesterday afternoon...



Practice makes perfect 🚀🚴‍♂️ pic.twitter.com/RF8VToUFzS — Indy Football (@IndyFootball) 3 апреля 2018 г.

Отметим, что на пресс-конференции после матча наставник Реала Зинедин Зидан без скромности заявил, что его гол Байеру был красивее. Выбирайте и вы, какой гол в истории Лиги чемпионов считаете самым красивым.