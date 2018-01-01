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Роналду оттачивал свой шедевр Ювентусу на тренировке накануне

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Перед первым матчем 1/4 финала Лиги чемпионов Криштиану Роналду на тренировке забил похожий мяч тому, чтобы был забит в матче.
Роналду забил шедевр в ворота Буффона
Роналду забил шедевр в ворота Буффона
realmadrid.com

Нападающий Реала Криштиану Роналду забил шедевральный гол в ворота Ювентуса, а его Реал Мадрид разгромил соперника со счетом 3:0.

После гола Роналду через себя португальцу аплодировали даже фанаты туринцев, а журналисты поражались высотой, на которую игрок взлетел перед ударом.

Впрочем, сам Роналду явно был не удивлен этим ударом и голом, ведь его он тренировал на открытой тренировке перед матчем с Ювентусом, о чем свидетельствуют опубликованные фото.

Отметим, что на пресс-конференции после матча наставник Реала Зинедин Зидан без скромности заявил, что его гол Байеру был красивее. Выбирайте и вы, какой гол в истории Лиги чемпионов считаете самым красивым.

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Теги: Криштиану Роналду, Реал, Ювентус, Лига Чемпионов
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